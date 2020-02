Auto in fiamme sulla Flaminia. Sulla strada statale 3 nella mattinata di martedì il traffico in direzione Perugia è rimasto bloccato tra Trevi e Sant’Eraclio (km 144,900), a Foligno, a causa di un veicolo in fiamme (qui nel video di un lettore). Registrati rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione Spoleto, dove al momento si transita su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione in piena sicurezza appena possibile. Anas ha registrato dei rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione Spoleto. Anas ricorda che per seguire l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Nella stessa mattinata sulla Flaminia si è registrato un altro incidente con nuovi problemi al traffico (LEGGI l'articolo)