Russia, commovente incontro di due sorelle ultranovantenni che si ritrovano dopo 78 anni

Due sorelle russe di 94 e 92 anni si sono ritrovate dopo 78 anni in cui ognuna ha pensato che l'altra fosse morta. Era l'estate 1942, in piena seconda guerra mondiale, quando durante la battaglia di Stalingrado (478 mila morti e 650 mila feriti nelle file russe, oltre un milione di vittime in totale considerando anche le perdite tedesche, italiane, rumene e ungheresi) Rosalina e Yulia Kharitonova vennero separate.

Rosalina lavorava in una fabbrica di carri armati che fu bombardata dalle forze naziste e venne evacuata in un altro stabilimento bellico a Chelyabinsk, nella regione dei monti Urali. La famiglia non aveva più notizie e si convinse che fosse morta. La sorella Yulia e la mamma vennero invece evacuate a Penza, a nord di Stalingrado. La svolta e il commovente lieto fine quando Rosalina ha chiesto aiuto a una trasmissione televisiva in seguito alla quale la polizia russa è riuscita a trovarle e farle riabbracciare.