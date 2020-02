Valentino Rossi, ecco la nuova moto con cui correrà il MotoGp 2020

All'interno dei box di Sepang, in Malesia, è stata presentata la nuova Yamaha M1 2020 in sella alla quale Valentino Rossi affronterà il prossimo campionato di MotoGp. Accanto al Dottore, l'altro pilota del team ufficiale, Maverick Vinales, e Jorge Lorenzo che avrà il ruolo di collaudatore. "Il mio obiettivo è essere competitivo quest'anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGp anche nel 2021": così Valentino Rossi ha commentato l'inizio della sua ultima stagione da pilota ufficiale Yamaha. Al termine della stagione lascerà il posto al francese Fabio Quartararo, attualmente in forza al team satellite Yamaha Petronas, dove potrebbe approdare il campione di Tavullia.

Sul legame fra Valentino e Yamaha cominciano a scorrere quindi i titoli di coda: lo si capisce anche da un dettaglio della presentazione della M1 2020: ogni volta che i due piloti vengono menzionati - salvo tre eccezioni - prima viene nominato Vinales e poi Valentino. Davvero strano, pensando ai 9 campionati del mondo vinti in quattro classi differenti, le 402 gare disputate, le 115 vittorie e i 234 podi del Dottore. Palmares ben lontano da quello del suo giovane compagno di squadra, che tutto lascia intendere sia stato designato a essere prima guida: un mondiale vinto (Moto3), 158 gare disputate, 23 vittorie e 63 podi.