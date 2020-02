Babbuino adulto rapisce cucciolo di leone in uno zoo safari

Scena mai vista al Kruger National Park, in Sudafrica, dove un babbuino ha rapito un cucciolo di leone, salendo in cima agli alberi e saltando da un ramo all'altro per difendersi dalla curiosità degli altri esemplari che si aggirano nei dintorni. A un certo punto la scimmia inizia anche ad accarezzare il piccolo felino, senza rendersi conto che per la sua tenerissima età ha di certo bisogno delle cure della madre. Secondo Kurt Schultz, direttore del famoso zoo safari sudafricano, il leoncino privato della vicinanza della mamma leonessa non sarebbe riuscito a sopravvivere.

Il Kruger National Park si trova nell'area nord orientale del Sudafrica ed è una delle riserve più grandi del continente. al suo interno leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali, ma anche avvoltoi, aquile e cicogne.

Il video del rapimento del piccolo leone è diventato immediatamente virale e ha collezionato milioni di visualizzazioni su youtube.