Accoltella passanti in strada a Londra: due feriti. Ucciso dalla polizia

Un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver accoltellato alcune persone a Streatham, a sud di Londra. Lo riferisce il profilo twitter del Metropolitan Police, dopo che un uomo ha colpito con un coltello due persone, rimaste ferite. La polizia non ci ha pensato due volte e lo ha ucciso. "Sembrava che l'uomo indossasse un giubbotto esplosivo", riferisce Sky News. Secondo un testimone, aveva un machete e delle "bombole argentate". Aperta un'indagine sull'ipotesi di terrorismo. Esattamente un mese fa, a Parigi, analogo episodio in un parco: anche in quel caso l'uomo fu neutralizzato dagli agenti di polizia, sempre a causa del rischio terrorismo.