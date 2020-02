E' stato pubblicato sabato 1 febbraio il trailer di Fast and Furious 9, l'ultimo episodio della serie con Vin Diesel. Il film uscirà al cinema il 21 maggio 2020. Nel cast ci sono Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, John Cena, Cardi B, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Amber Sienna, Anna Sawai, Ludacris, Vinnie Bennett, Humberto Martinez. Jason Statham e Dwayne Johnson, le star dello spin-off Hobbs & Shaw, non saranno presenti, per via di alcune liti con Vin Diesel. Il prossimo capitolo della saga, il decimo, è invece previsto in uscita il 2 aprile 2021.



