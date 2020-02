Coronavirus, hotel di Roma vieta l'ingresso a chi arriva dalla Cina. La psicosi del contagio si è diffusa in un albergo della capitale, l'Hotel Relais Fontana di Trevi, dove è stato affisso un cartello scritto in cinese e in inglese che lo dice chiaramente. "Non c'entra niente il razzismo, non abbiamo nulla contro i cinesi", assicura Nadia Esposito, una delle dipendenti. "Ci siamo spaventati, i nostri clienti si sono spaventati e ci siamo quindi sentiti in diritto e dovere di farlo", spiega la donna che poi aggiunge: "Abbiamo anche respinto, rimborsandole, prenotazioni arrivate dalla Cina", ha aggiunto.



