Ecco lo stato attuale dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Wuhan, voluto dal governo per ospitare i malati di coronavirus e realizzato a tempo di record. Il video, girato oggi, giovedì 30 gennaio 2020, mostra l'evoluzione dei lavori, che sono andati avanti con un ritmo impressionante, 24 ore su 24, per centrare l'obiettivo di ultimare la struttura entro lunedì 3 febbraio. Nella città focolaio dell'epidemia che sta tenendo in ansia il mondo, i lavori continuano, come mostra anche questo video in timelapse. In Cina non si bada a spese e tempi per arginare il più in fretta possibile il dilagare del virus, anche se iniziano ad arrivare buone notizie sul fronte sanitario.