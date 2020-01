Ubriaco in mezzo alla strada, prende a calci le auto in transito, fino a fermare il traffico. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio a Terni, in località Campomicciolo, da parte di un richiedente asilo. L'uomo è stato filmato da un esponente della Lega e il video ha fatto presto il giro dei social network e dei gruppi cittadini, anche perché diversi residenti della zona, nonché autisti di passaggio, hanno assistito alla scena. Come si vede nel video, l'uomo ha iniziato avvicinandosi alle auto - forse per chiedere qualcosa - per poi iniziare a colpirle, ripetendo questo gesto con diverse vetture.



