Non c'è solo la cura e i servizi per uomini e donne al centro dell'attenzione di chi si vuole occupare di ospitalità e accoglienza. Ad Amman, capitale della Giordania, è nato infatti anche un hotel dedicato ai cani. Non un semplice ricovero ma un alloggio con tutti i comfort per quando i proprietari degli amici a quattro zampe non ci sono. Un trattamento di cura completo comprende anche bagni caldi e pedicure. Le camere sono spaziose e sono circondate da una recinzione in ferro. Ma oltre all'alloggio, l'hotel offre anche corsi di addestramento comportamentale per i cani. Ogni giorno, una squadra specializzata porta gli animali in un tour mattutino e serale che include giochi.



