E' crollato in piena notte il pavimento di un'abitazione al pian terreno di una palazzina tra le vie Castromarino e del Plebiscito a Catania. L'appartamento, per fortuna, non era abitato da anni: in via precauzionale sono state evacuate sette famiglie. Le squadre Usar dei vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di persone coinvolte. Sono in tutto 39 le persone evacuate: sul posto continuano gli accertamenti dei vigili del fuoco sulla stabilità del palazzo interessato dal crollo e da alcuni strutture attigue. "Il cortile del palazzo è collassato" in una voragine profonda 2-3 metri, trascinando parte della struttura", ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco.



