La partecipazione al prossimo Festival di Sanremo del rapper Junior Cally sta scatenando polemiche a non finire. Nel mirino della critica, e di numerosi esponenti politici di tutti i partiti (leggi qui) c'è in modo particolare il testo di una sua canzone, "Strega", che risale al 2017, in cui ci sono frasi sessiste e dispregiative nei confronti delle donne. Questo il video della canzone "incriminata", per cui è stata chiesta l'esclusione dal festival di Sanremo (ha già quasi 5 milioni di visualizzazioni), tanto più a fronte delle ulteriori polemiche sollevate dalle frasi di Amadeus di qualche giorno fa su Francesca Sofia Novello (leggi qui).