Sarà una donna l'erede al trono in casa Savoia. Lo hanno detto al Corriere Vittorio Emanuele e il figlio Emanuele Filiberto. La 16enne Vittoria diventerà a breve la prima in linea di successione, dopo il nonno Vittorio Emanuele e il papà Emanuele Filiberto. "È anacronistico, in una società che riconosce la parità di genere, pensare che in casa Savoia si discriminino le donne", spiega il principe Emanuele Filiberto che ha anche un'altra figlia più piccola. "Mio padre comunicherà la svolta a case reali regnanti, e non", aggiunge Filiberto che dice la sua anche su quando sta succedendo nella casa reale britannica: "Triste vedere ora qualcuno che vuole allontanarsi dalla famiglia Windsor", ammette il principe.



