Striscia la Notizia ha pubblicato sul proprio account Instagram un video di pochi secondi dove usa una frase di Matteo Salvini per rispondere all'affermazione: "Quando dalla palestra ti chiedono se vuoi rinnovare l'abbonamento. Ma tu hai finito le scuse per dare buca". La risposta, ovviamente estrapolata da un altro discorso e da un altro contesto in cui si trovava il leader della Lega, ha subito ricevuto centinaia di like e commenti divertiti. Un po' come era accaduto per Barbara D'Urso, dopo l'espressione esterrefatta per una parola in inglese di cui non conosceva il significato o per il discorso di Papa Francesco con le parole di una canzone di Cesare Cremonini.