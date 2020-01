Lezione di Brignano sull'estetica femminile: "La bellezza passa, la bruttezza resta: ecco le misure perfette"

Enrico Brignano passa in esame l'estetica delle donne. In un video pubblicato sul suo profilo facebook, il comico romano esordisce in grande stile: "La bellezza passa, ma la bruttezza resta". E ironizzando sul noto proverbio, inizia ad esaminare in maniera comica e satirica i canoni dell'estetica, prendendo in giro anche le misure femminili considerate simbolo di perfezione: "La bellezza deve stare all'interno di 3 numeri: 60, 90, 90... O forse 90, 90, 60... Anzi no a piacere, quelli li puoi puoi spostare come vuoi". In altri estratti dei suoi spettacoli a teatro, pubblicati di recente, Brignano aveva ironizzato sul suo primo Natale, così come sulla "tortura" degli animatori dei villaggi vacanze