Grande Fratello, il video che celebra i 20 anni di storia del programma

Al momento esatto dell'inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la produzione del programma ha pubblicato un video che celebra i venti anni del format televisivo. L'edizione dedicata ai personaggi dello spettacolo (leggi chi sono quest'anno) è condotta da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

"20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ❤️ Benvenuti ad una nuova edizione di #GFVIP! Seguiteci su #Canale5, su tutti i social e sul nostro sito! Il nostro Alfonso con Pupo e Wanda Nara sono LIVE!"



