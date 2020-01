Vittorio Sgarbi è un fiume in piena contro la pressione fiscale per chi paga le tasse, tanto da definire "un patriota" chi non le paga, "quando si sprecano soldi per chi non fa nulla". Nel mirino del critico d'arte - guarda qui il video con i voti dati al governo Conte - ci sono il reddito di cittadinanza e l'elevata pressione fiscale sui contribuenti. Nel video pubblicato sulla sua pagina facebook, il parlamentare di Forza Italia - ora candidato anche in Emilia Romagna alle elezioni regionali - se la prende con le misure assistenzialiste volute dal governo e dal M5S.



Guarda anche: Sgarbi demolisce Mattarella: "Non ascoltate il suo discorso. Il 2020 sarà un anno meraviglioso". Il video