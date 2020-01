"Venite ragazzi, dobbiamo farvi vedere una sorpresa...la nostra nuova amica...". Così Shaila Gatta, una delle Veline di Striscia la Notizia, insieme a Mikaela Neaze Silva, in vestaglia all'interno del camerino, presenta al pubblico della popolare trasmissione di Canale 5 e ai follower sui social network, la nuova cagnolina. In un video postato sull'account Instagram del programma, le due Veline sono nel loro camerino con la nuova cagnolina, entusiasta per la sua presenza. E hanno già lanciato un sondaggio web per darle un nome.



