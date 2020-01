Barbara D'Urso resta senza parole: ecco cosa ha sentito. Il video di Striscia diventa virale

Per prendere in giro che ascolta parole in lingue straniere, come l'inglese, senza conoscerne il significato, Striscia la Notizia prende come esempio Barbara D'Urso. Nel video pubblicato sul profilo Instagram della celebre trasmissione di Canale 5 si ironizza sulla reazione della conduttrice che ignora il significato della parola "cosplay" di cui parla con un'ospite in studio. L'espressione della D'Urso diventa così l'emblema di chi si trova in difficoltà di fronte a termini ignoti, di cui si ha difficoltà anche a comprenderne il contesto.



