Matrimonio per 43 coppie nella città del ghiaccio che attira milioni di turisti: ecco dove e perché

Strane usanze e trazioni consolidate di tutto il mondo: questa volta è il caso del festival del ghiaccio di Herbin, in Cina, che ha aperto la sua 35esima edizione con l’ennesimo matrimonio di massa, divenuto ormai una tradizione. Sono 43 le coppie che quest'anno hanno dichiarato il loro amore in una cerimonia collettiva durante il festival di sculture di ghiaccio più grande del mondo che attrae ogni anno milioni di turisti generando miliardi di dollari di ricavi. Sopra gli abiti bianchi le spose hanno indossato piumini e giacche pesanti sfilando tra sculture e maestose opere d'arte tutte rigorosamente di ghiaccio.



