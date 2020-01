Anche il lago Trasimeno e le sue isole, in modo particolare l'isola Maggiore, che ricade nel Comune di Tuoro sul Trasimeno, sono state protagoniste della prima puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, in programma condotto da Alberto Angela andato in onda sabato 4 gennaio in prima serata su Rai 1. Le riprese realizzate dalla troupe della Rai con l'ausilio di un drone sono andate in onda tra i primi due servizi principali della trasmissione, il primo sulle bellezze di Capri e il secondo sui tesori del palazzo reale di Torino. Un bel messaggio promozionale per uno dei tesori dell'Umbria.