Paolo Bonolis ricorda il "vaffa" del papà a Mike Bongiorno. Il video a "I nuovi mostri" su Striscia la Notizia

E' finito nella rubrica di Striscia la Notizia "I nuovi mostri" di venerdì 3 gennaio il video in cui Paolo Bonolis racconta di quando Mike Bongiorno telefonò a casa sua per cercarlo. Ospite della trasmissione "Verissimo" di Silvia Toffanin con la moglie, Sonia Bruganelli, Bonolis ha ricordato la risposta del padre alla telefonata di Mike. "Quando rispose e dall'altra parte Mike Bongiorno chiese di parlare con me, gli disse un bel vaffa", ha ricordato Bonolis, imitando la voce di Mike, che poi chiamò nuovamente riuscendo, questa volta, a parlare con lui. Un momento topico della puntata di Verissimo dello scorso 19 ottobre, il cui video è diventato virale.



