Tecnologia, la concorrenza arriva dall'Africa: ecco Maraphone, il primo smartphone prodotto in Ruanda

Il primo smartphone completamente realizzato in Africa si chiama Maraphone. E' stato presentato il 7 ottobre 2019 a Kigali, capitale del Ruanda dalla società Mara Group che punta a produrre 1,5 milioni di dispositivi all'anno. L'azienda ha già dato lavoro a 200 persone e ha aperto un secondo stabilimento in Sudafrica. Sempre più persone in Ruanda usano i cellulari non più solo per chiamare ma per navigare in internet e fare operazioni bancarie. Secondo l'istituto nazionale di statistica due ruandesi su tre posseggono cellulari, ma solo il 15% della popolazione ha uno smartphone.



Leggi anche: Whatsapp, i telefonini dove non funziona più: le novità da gennaio 2020