Texas, camion perde il controllo: strage sfiorata. Il video dell'incidente nella nebbia: due feriti

Un incidente spettacolare che fortunatamente non ha fatto morti. Il video fa il giro del web. Siamo negli Usa, segnatamente in Texas, lungo la Highway 84.

C'è una fitta nebbia in zona e si forma una coda per via di una serie di tamponamenti a catena. Brivido quando un tir a forte velocità si è trovato di fronte l'ostacolo. L'autista si è accorto della coda e ha frenato, ma a quel punto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato travolgendo alcune auto ferme. Spavento per le persone coinvolte nell'incidente: due sono rimaste ferite per fortuna in maniera lieve.