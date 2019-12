Enrico Brignano racconta il suo primo Natale: il video del comico diventa virale, risate a crepapelle

Enrico Brignano ha voluto salutare l'arrivo del Natale pubblicando sulla sua pagina facebook un video che è diventato presto virale. Fan scatenati per l'estratto di un suo spettacolo in cui racconta la sua nascita e il primo Natale in famiglia con battute e gag strappa risate. Il comico romano, infatti, è uno dei più amati e seguiti sui social network: solo la pagina facebook conta 1,5 milioni di like. Brignano piace, oltre che per la sua comicità, anche per il suo lato umano, come testimoniato anche da alcuni post, come questo dedicato a una ballerina precocemente scomparsa per una grave malattia.