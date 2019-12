Alla guida di una monoposto da Formula 1 in un centro commerciale dell'Umbria

Esperienza unica al centro commerciale Quasar di Corciano, alle porte di Perugia, dove grazie agli studenti del dipartimento di ingegneria dell'università di Perugia è possibile guidare una monoposto di Formula Uno. Un simulatore, con tanto di auto entro cui sedersi e volante originale, per riprodurre in pieno ambiente e contesto di una vettura reale, consente di provare cosa vuol dire correre in un circuito vero, nel caso del video in questione, quello dell'autodromo di Magione. Un'occasione divertente e coinvolgente, arricchita dalle spiegazioni tecniche e dalle informazioni fornite dagli studenti, che con passione e impegno si dilettano a far provare l'auto a grandi e piccini, con diverse tipologie di guida e di coinvolgimento. A partire dalla scelta del cambio, automatico o manuale.