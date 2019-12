Giocatori del Perugia cantano Claudio Baglioni col presidente Santopadre. Pianista il grifone Falzerano- video

Avete mai provato una notte di calcio, amore pazzo per il Grifo e un po' di musica con i giocatori del Perugia a cantare, magari un pezzo d'amore insieme ai tifosi? Eccola, l'occasione.

Succede al Natale biancorosso, storico appuntamento del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs. Marcello Falzerano sì, ancora lui, quello che incanta all'aeroporto nelle attese per la trasferta, suona per il presidente Santopadre, Rosi, Iemmello, Falcinelli e Di Chiara che si esibiscono in “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni. Fra l'emozione e le riprese con i telefonini.