L'ultima provocazione di Bello FiGo: video hot nell'Università di Pisa

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Mes, Lucidi (M5s) non sono un criceto, esco dalla ruota e voto no La discussione in aula al Senato in seguito all'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev