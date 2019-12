Prima della Scala a Milano: l'arrivo degli ospiti vip, da Mattarella a Segre

Curiosità per l'arrivo dei vip e anche apprezzamento. Arrivano applausi infatti, per Sergio Mattarella e Liliana Segre che sono tra gli ospiti della Prima della Scala a Milano. Ad aprire la stagione la "Tosca" di Giacomo Puccini. Dirige il maestro Riccardo Chailly. Molti i vip presenti all'appuntamento che alza il sipario sulla stagione: hanno fatto il loro ingresso in teatro anche i ministri Lamorgese e Franceschini e il sindaco di Milano, Beppe Sala. In questo video l'arrivo degli ospiti vip all'attesa serata milanese.

Per approfondire leggi anche: Alla Scala di Milano c'è la Tosca: la trama dell'opera e chi è il direttore d'orchestra