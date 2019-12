I Medici 3, la sigla completa della serie tv italiana seguita in tutto il mondo realizzata da Skin

Torna questa sera la serie italiana seguita in 100 Paesi in tutto il mondo: alle 21.25, su Rai Uno, prende il via la terza stagione de "I Medici - Nel nome della famiglia" (leggi qui le date delle puntate e i nuovi personaggi). Molto amata anche la sigla della serie e colonna sonora della fiction, "Renaissance", cantata da Skin e realizzata da Paolo Buonvino. La terza stagione, che andrà in onda per tutto il mese di dicembre, è incentrata sulla maturità di Lorenzo de Medici, detto "il Magnifico", interpretato da Daniel Sharman. Tra gli attori italiani ci sono Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè e Francesco Montanari.



