Remorex, il cavallo di Gubbio che vince il Palio di Siena scosso, osannato nella Selva: mega poster

E' il cavallo che ha trionfato scosso sul tufo il 16 agosto per la contrada della Selva. E' Remorex (LEGGI qui la sua storia), e a Siena basta la parola. Il barbero di 9 anni di proprietà e allenato da Massimo Columbu, cavallo di Gubbio, è ormai leggendario. Il rione che ha vinto il Palio dell'Assunta non perde occasione per festeggiarlo (GUARDA qui le foto del villaggio di Remorex), osannarlo per un successo indimenticabile e per festeggiamenti che dureranno fino al prossimo Palio. Per Remorex davvero una festa senza fine, nel video come si presenta l'entrata nella contrada, un mega poster con il barbero. Immagini eloquenti in via dei Pellegrini.