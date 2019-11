Spoleto, cavallo in un fosso per tre giorni: le foto del salvataggio dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Spoleto è intervenuta nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre, in Località Borgiano alle 15.45, per recuperare una cavalla adulta caduta in un fosso. Secondo quanto comunicato dai pompieri che hanno diffuso la notizia, è rimasta impantanata circa tre giorni fa. L'animale è stato recuperato e messo in salvo utilizzando "vari sistemi di recupero di derivazione saf e con un ...