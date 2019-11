Fiume Ticino esondato, i soccorsi dei vigili del fuoco alle famiglie

A causa del maltempo è esondato il fiume Ticino a Pavia, nel quartiere Borgo Basso. Sono state evacuate dalle squadre fluviali dei vigili del fuoco alcune abitazioni allagate.

In questo video dei vigili del fuoco le squadre dei pompieri al lavoro. Immagini, anche quella della giornata di oggi, lunedì 25 novembre, testimoniano tutta la drammaticità di una situazione venutasi a creare nel Nord del Paese per l'ondata di maltempo che da domenica ha investito soprattutto Liguria, Piemonte e Lombardia. Ma anche il Po in piena fa paura (GUARDA il video). Le previsioni meteo indicano una breve tregua ma è prevista una nuova perturbazione (LEGGI).