Il video

Maltempo, soccorsi passeggeri di un treno in una galleria allagata in Calabria

Il maltempo non ha flagellato solo il Nord Italia, è stata una domenica terribile anche al Sud. Disagi a non finire soprattutto in Calabria con le maggiori criticità nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro. Sulla tratta ferroviaria Lamezia-Catanzaro, sono stati soccorsi 13 passeggeri a bordo di un treno in una galleria allagata. Le immagini dei vigili del fuoco.