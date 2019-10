Trippella: "Tabacco, il vantaggio della filiera corta"

Cesare Trippella, tuderte di nascita, è responsabile acquisti e gestione tabacchi in foglia per Philip Morris Italia in Europa (Head of Leaf EU).

“Philip Morris è il principale acquirente di tabacco greggio prodotto in Italia, il primo Paese in Europa per la produzione di tabacco, la cui coltivazione avviene prevalentemente in Umbria, Campania, Toscana e Veneto”, ha spiegato il manager umbro, che ha aggiunto: “Dal 2011, grazie a un accordo quadro con il Ministero dell’Agricoltura e Coldiretti, PMI, tramite l’Organizzazione Nazionale Tabacchi (ONT), ha iniziato ad acquistare il tabacco dai coltivatori umbri, promuovendo una filiera corta a vantaggio della competitività e redditività del settore tabacchicolo”. Il centro direzionale operativo di PMI, da cui vengono gestiti tutti gli acquisti di tabacco dell’Italia, ma anche della Spagna e della Polonia, si trova a Bastia Umbra.

Servizio di Cristiana Costantini