Cucinelli: "Vivevo in campagna e non avevo una lira, poi ho fatto quattro soldi"

Brunello Cucinelli si è raccontato negli studi di Rai Radio1 a "Un giorno da pecora", ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Cucinelli ha parlato del suo rapporto con la fede, spiegando di aver pensato di fare il monaco (ma solo part time) di come intende il profitto nella sua azienda, dei rapporti coi sindacati ma anche di cose più leggere, come il tuo tifo calcistico e l'imitazione che gli ha dedicato Maurizio Crozza.

“Quando ero giovane non avevo una lira, vivevo in campagna, sorridevo alla vita e mi divertivo da morire. Poi ho fatto quattro soldi, va bene”, ha risposto alla domanda se le piacesse essere il più ricco del mondo. Chi raggiunge i suoi livelli di ricchezza riesce a restare coi piedi per terra? “Non è facile. Quando ho iniziato a guadagnare un po' di soldi, dicevo sempre al mio Creato: aiutami a rimanere me stesso. Però da grande, e da ricco, posso dire che con i soldi non trovi la tranquillità dell'anima, che si trova solo guardando il cielo, il creato”.

Brunello Cucinelli ha commentato anche l'imitazione che gli sta facendo Maurizio Crozza. “La cosa mi ha fatto piacere, l'imitazioni mi piace molto, la satira mi piace, dai tempi dell'antica Grecia. Diciamo che fino a qualche giorno prima ero un po' in tensione. Devo dire che pensavo mi vedesse in modo leggermente peggiore”.