CALCIO SERIE A

Okaka torna al gol: è il match winner di Udinese-Bologna

Primo gol stagione di Stefano Okaka. L'attaccante nato a Castiglione del Lago ha infatti deciso la sfida tra la sua Udinese e il Bologna (1-0) con un potente e preciso colpo di testa. Per l'attaccante umbro di origini nigeriane, si tratta del gol numero 68 in carriera nei professionisti (23 in serie A).