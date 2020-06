Coronavirus e viaggi degli italiani in Europa, le regole per gli spostamenti all'estero

Dal 3 giugno - data della fine della fase 2 dell'emergenza Coronavirus - gli italiani hanno la possibilità di spostarsi da e per i Paesi europei, quelli dell'accordo di Schengen e Regno Unito. L'opportunità di viaggiare è però condizionata da quanto, in termini di limitazioni specifiche, prevedono i singoli Stati.

L'Austria, per esempio, ha riaperto le proprie frontiere a tutti i paesi confinanti, ma non all’Italia: resta l'obbligo di presentare i risultati di un recente tampone oppure scatta la quarantena. La Francia e la Germania riapriranno all'Italia il 15 giugno. La Svizzera tiene chiuse le frontiere con l'Italia, mentre dal 15 giugno riaprirà progressivamente ai turisti e ai cittadini provenienti da Germania, Austria e Francia. La Grecia ha invece rivisto l'iniziale chiusura all’Italia e dal primo luglio cadranno tutte le restrizioni, anche quelle inizialmente previste per chi arrivava da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.