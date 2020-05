Frecce Tricolori, lo spettacolare video dalla cabina di pilotaggio del primo giorno del Giro d'Italia

Video da brividi delle Frecce Tricolori con le immagini dalla cabina di pilotaggio (Agenzia Vista). Il Giro d'Italia dell'aeronautica è scattato oggi 25 maggio ed è l'occasione per celebrare il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Le Frecce Tricolori decollate oggi, toccheranno tutti i capoluoghi di regione. Oggi sono stati in Val d'Aosta, Torino (video, clicca qui), Milano (foto, clicca qui) e domani 26 maggio passeranno in Umbria (gli orari, clicca qui). Dalla cabina di pilotaggio si vedono le evoluzioni degli aerei e la grande strategia e abilità di sorvolo in posizioni davvero vicinissime e rischiose. Indimenticabile poi il panorama, davvero unico.