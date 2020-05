In tv il nuovo spot di promozione turistica della Regione Umbria: "Bella e sicura". Il video

Natura, arte, sapori, sono i tre pilastri da cui vuole ripartire l'Umbria dopo il lockdown con un invito a tornare viaggiare iniziando proprio dal Cuore Verde d'Italia. Il tutto con la consapevolezza di poterlo fare in totale sicurezza e con una sequenza di immagini accattivanti tra paesaggi, opere d'arte e borghi. È questo il messaggio che Regione Umbria lancia attraverso la nuova campagna di promozione turistica per l’estate 2020. Da domenica 17 maggio è in onda lo spot tv, nei formati 10” e 15”, per due settimane su Rai, Mediaset e La7 e per tre settimane su Sky ideato dall’agenzia Salt&Pepper di Perugia.

