Coronavirus e decreto Rilancio: ecco novità, aiuti, bonus e agevolazioni dal Governo per famiglie e imprese

Il decreto Rilancio per l'emergenza Coronavirus al quale sta lavorando da settimane il Governo guidato da Giuseppe Conte, prevede interventi rilevanti sia in favore delle aziende che delle famiglie. Per ciò che riguarda le imprese, tra le novità delle ultime ore c'è un taglio dell'Irap più ampio, destinato a interessare 1.800.000 aziende, a prescindere dal peso delle perdite subite negli ultimi mesi; sconti per chi investe in aziende colpite dal Covid, ulteriori risorse per gli ammortizzatori sociali, accelerazione delle procedure di accredito della cassa integrazione in deroga. Oltre a questo, un miliardo e mezzo per la scuola e stabilizzazione di altri 16mila insegnanti in cattedra da settembre. Per aiutare il turismo sconti per gli affitti, previsti anche per tutti quelli che hanno avuto perdite, ma solo fino al 60%, abolizione della prima rata Imu, a patto che alberghi e pensioni siano gestiti dai proprietari. Aumenta - grazie all'innalzamento della soglia Isee da 35mila a 50mila euro - il numero delle famiglie che potranno sfruttare il bonus fino a 500 euro per fare vacanze in Italia. Confermati i contributi a fondo perduto per piccole aziende, commercianti, artigiani e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi.