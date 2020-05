Coronavirus e fase 2, il ritorno al lavoro alla Emu di Marsciano, storica azienda umbra, su Rai 1 a Tv7

Il lavoro che ritornerà, l'incognita. Vincenzo Guerrizio è andato con le telecamere del Tg1 per Tv7 (in onda stasera su Rai1 alle 23.20) in Umbria, a Marsciano, per documentare la situazione alla Emu, storica azienda della regione e importante marchio dell'arredamento made in Italy. I magazzini pieni di ordini annullati, l'adeguamento alle nuove norme sanitarie. La ripresa, il rientro al lavoro e un percorso costellato di incertezze, anche per chi all'esplodere della pandemia da Coronavirus arrivava con buone aspettative. Cosa resta oggi di un modo di essere impresa, di una filiera produttiva che a causa del Covid vede stravolto ogni piano a breve e a medio lungo termine.