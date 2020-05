Fase 2, la folla ai Navigli scatena il sindaco di Milano Sala: "Immagini vergognose, sono inca***to" Video

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus. E l'esordio, arrabbiatissimo, lo ha dedicato al video di ieri che mostra la folla sui Navigli.

"Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io son sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono dei momenti dove c'è anche da inca***rsi. E questo è uno di quei momenti. Le immagini ieri lungo i Navigli sono vergognose", ha affermato il primo cittadino in maniera molto diretta. Sala ha poi parlato della crisi socio-economica accanto a quella sanitaria.

"Potevamo essere inconsapevoli due-tre mesi fa, anche io lo sono stato, ma ora no. Il mio è un ultimatum: o le cose cambiano oggi o io domani prendo provvedimenti e chiudo i Navigli o chiudo l’asporto. Poi spiegate voi ai baristi perché non possono vendere. Io stasera schiero più vigili, ma non è un gioco e non è ‘guardie e ladri’. Non possiamo permettercelo in una città da 1,4 milioni di abitanti e 1700 chilometri di strade. Usiamo la testa tutti: senza testa c’è l’1% di milanesi e non permetterò - conclude - che metta in difficoltà l’altro 99%.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev