Ghali, Fase 2: il video "Un passo alla volta". Un nuovo inizio che parte da Milano, città simbolo

Ghali e la fase 2 dell'emergenza Coronavirus che è cominciata oggi, lunedì 4 maggio 2020. L'artista si vede con clip in televisione e impazza sul web con “Un nuovo inizio, un passo alla volta". Milano è la città simbolo della ripresa.

“Quando il sindaco Beppe Sala e il suo team mi hanno chiesto di prendere parte a questo progetto l’obiettivo è stato da subito comune: far sì che Milano, casa nostra, che per il mondo è la città simbolo di questo periodo, possa diventare anche il simbolo della ripresa”, ha spiegato Ghali. Il video, che ha la direzione creativa di Ghali e Sara Ermoli per la regia di Davide Gentile, raccoglie alcune suggestive immagini di Milano deserta a causa dell'emergenza Coronavirus mentre il cantante, con indosso la mascherina, invita tutti a rispettare le regole.