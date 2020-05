Coronavirus e fase 2, l'infettivologo Galli: "L'emergenza non è finita, servono precauzioni e responsabilità"

Lunedì 4 maggio inizia la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, ma ciò non significa che l'attenzione debba calare sui pericoli del Covid 19. Ne è convinto Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che a Sky Tg24 ha ribadito che "l'emergenza non è affatto finita". Galli, fra i virologi più accreditati a livello non solo italiano, ribadisce che "si sta cominciando a vedere la luce perché ci sono stati i provvedimenti di distanziamento sociale", ma predica cautela. "Tutti fuori senza le debite precauzioni - sottolinea - vorrebbe dire cercare guai e non capire che tutto può ricominciare. Servono le precauzioni". Dal 4 maggio, quindi, sarà opportuno seguire scrupolosamente le prescrizioni su distanziamento sociale e rispetto delle regole per ciò che riguarda spostamenti, divieto di assembramenti e rispetto dell'igiene.