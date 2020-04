Coronavirus, Arcuri sulla Fase 2: "Sul prezzo delle mascherine sentenze da liberisti da divano" Video

"Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò, il mio dovere è lavorare". Con queste decise parole il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha voluto polemizzare con chi "dice che il prezzo delle mascherine lo fa il mercato". Dal 4 maggio saranno distribuiti 12 milioni di mascherine al giorno, "tre volte l'attuale fornitura".

"Il mercato italiano non è ancora pronto per fissare il prezzo giusto di vendita delle mascherine", ha ancora argomentato Arcuri. "L'idea che fissare un prezzo massimo abbatta la capacità dell'impresa italiana di produrle è superficiale. E' economia di guerra? No, è senso civico. E' un danno per chi vuole guadagnare sul dolore? Sì e lo rivendico con orgoglio", ha voluto aggiungere.

Fonte Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev