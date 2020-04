Coronavirus e fase 2, ipotesi stop a cartelle fiscali e pignoramento stipendi fino al 30 settembre

C'è anche lo stop all'invio di cartelle esattoriali fino al 30 settembre fra le misure allo studio del governo per la fase 2 dell'emergenza Covronavirus. Il congelamento dei debiti tributari e delle pendenze potrebbe essere prorogato di altri tre mesi con il blocco di 8,5 milioni di notifiche nei confronti di chi ha conti in sospeso con il Fisco. Al tempo stesso, verrebbe previsto anche il blocco dei pignoramenti dello stipendio di chi ha conti in sospeso con lo Stato. Misure, queste, che farebbero parte di una nuova manovra da 150 miliardi, 55 delle quali verrebbero finanziate con deficit aggiuntivo, che prevede anche l'ipotesi di un reddito d'emergenza rappresentato da 400-500 euro per qualche mese destinato a famiglie che finora non hanno beneficiato di altre forme di aiuto.