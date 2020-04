Coronavirus, Vincenzo De Luca: "Ripartirà la movida? Me lo hanno chiesto, si sono bevuti il cervello"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook ha spiegato cosa dovranno aspettarsi i cittadini in vista della ripresa.

"Chiarisco - ha affermato il governatore - che il rigore nei comportamenti dovremo mantenerlo: sarà obbligatorio dopo il primo maggio indossare le mascherine", ha specificato. "Non è che torniamo a tre mesi fa... Lo dico perché qualcuno mi ha mandato delle lettere: 'Ma con queste decisioni non è che noi possiamo riprendere la movida?'. La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo? C'è gente che si è bevuta il cervello e che non ha ancora capito che noi riprendiamo con un contesto di prudenza", ha affermato De Luca. Un passaggio che, come molti altri che colpiscono per le maniere dirette ed esplicite, sta facendo il giro del web.

Fonte Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev