Coronavirus, il video de Gli autogol: mascherine sì o no, emergenza sì o no. Filmato che fa ridere e pensare

Coronavirus: emergenza sì, emergenza no, mascherine sì, mascherine no. Politici che prima snobbano il problema e poi si scoprono positivi, si ammalano e tremano. Oppure che passano dagli aperitivi scaccia paura al timore di lasciarci la vita. Governi che puntano sull'immunità di gregge, poi all'improvviso sono costretti a cambiare tutte le politiche di gestione del loro Paese. In due mesi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori e puntuale è arrivato il video de Gli autogol. Come al solito un filmato esilarante e divertente ma che al tempo stesso mette in evidenza come sia stato difficile per il cittadino comune adattare la propria esistenza al virus e alla confusione che ne è nata. Le indicazioni della classe dirigente sono state sempre contraddittorie e confuse. E purtroppo continuano ad essere così.