Coronavirus, la moda del momento è travestirsi da dinosauri e andare a spasso per le città. Video virali

In queste settimane di emergenza legata al Coronavirus si moltiplicano gli avvistamenti di dinosauri nelle città. Spesso sono T-Rex che si aggirano per le strade per semplici passeggiate oppure per buttare la spazzatura. Si muovono circospetti e in qualche caso, come nel video che pubblichiamo, vengono anche fermati dagli agenti della polizia municipale. Una moda che vede persone travestite dal particolare animale preistorico: sta facendo proseliti e i vari video sono immediatamente virali. Come successo in Spagna (guarda qui) e in Italia a Gubbio (guarda qui). Dopo i flash mob canori dai balconi nelle prime settimane di isolamento, ora ecco i dinosauri.